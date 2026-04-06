Тренер «Рубина» Артига: для нас уже здорово, что Даку попал в заявку на матч с «Сочи»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига сообщил, что нападающий Мирлинд Даку готов сыграть в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Для нас уже здорово, что Даку попал в заявку. Но нужно внимательно относиться к мышечным и сухожильным травмам. Даку рвётся помочь команде на то количество времени, которое будет выделено по ситуации», — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

«Рубин» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе клуба из столицы Татарстана 30 очков в 22 встречах. Отставание от московского «Динамо» составляет одно очко. «Сочи» с девятью очками располагается на последнем месте в 11 очках от зоны переходных матчей.