Тренер «Рубина» Артига: для нас уже здорово, что Даку попал в заявку на матч с «Сочи»
Главный тренер «Рубина» Франк Артига сообщил, что нападающий Мирлинд Даку готов сыграть в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
2-й тайм
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Безруков – 19'
«Для нас уже здорово, что Даку попал в заявку. Но нужно внимательно относиться к мышечным и сухожильным травмам. Даку рвётся помочь команде на то количество времени, которое будет выделено по ситуации», — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».
«Рубин» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе клуба из столицы Татарстана 30 очков в 22 встречах. Отставание от московского «Динамо» составляет одно очко. «Сочи» с девятью очками располагается на последнем месте в 11 очках от зоны переходных матчей.
