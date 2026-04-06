«Сочи» — «Рубин»: Безруков открыл счёт на 19-й минуте

В эти минуты проходит матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Никита Новиков из Петрозаводска. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу казанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 19-й минуте полузащитник Руслан Безруков замкнул прострел с фланга.

«Рубин» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе клуба из столицы Татарстана 30 очков в 22 встречах. Отставание от московского «Динамо» составляет одно очко. «Сочи» с девятью очками располагается на последнем месте в 11 очках от зоны переходных матчей.