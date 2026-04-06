Нападающий «Арсенала» Мадуэке ответил, в чём заключается его мотивация в футболе

Вингер лондонского «Арсенала» Нони Мадуэке перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» высказался о настрое, необходимом профессиональному спортсмену.

«У меня складывается такое ощущение, что все великие спортсмены немного самоуверенны, поскольку необходимо верить в себя даже до того, как на то возникнут предпосылки. Если ты веришь в то, что способен стать лучшим, даже если пока что это не так, то создаёшь для себя преимущество. Ты должен верить в себя в любой встрече, при любых обстоятельствах, при любом сопернике.

Моя мотивация заключается в том, чтобы дарить радость окружающим как с мячом в ногах, так и в обычной жизни. Это касается моих друзей, семьи, партнёров по команде, зрителей на трибунах и у экранов. Если ты можешь впечатлить их игрой с мячом, то это нечто особенное», — приводит слова Мадуэке официальный сайт УЕФА.