Клубы РПЛ заработали € 171,5 млн на продаже воспитанников — в 25 раз меньше АПЛ — CIES

Клубы из России заработали € 171,5 млн на продаже собственных воспитанников за последние 10 лет. Как сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES), доходы российских команд по этому показателю в 25 раз уступают лидеру рейтинга — Англии.

Доходы клубов из разных стран от продаж собственных воспитанников за 10 лет по версии CIES:

1. Англия — € 4,37 млрд.

2. Франция — € 3 млрд.

3. Испания — € 2,28 млрд.

4. Бразилия — € 2,24 млрд.

5. Италия — € 1,76 млрд.

6. Германия — € 1,64 млрд.

7. Португалия — € 1,55 млрд.

...

26. Россия — € 0,17 млрд.

Воспитанниками клубов по критериям УЕФА считаются все футболисты, которые провели в структуре команд от трёх лет в возрасте от 15 до 21 года.