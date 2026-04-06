Ледяхов: «Спартаку» важно оказаться в призёрах, игра с «Зенитом» будет настоящей битвой

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов оценил игру красно-белых в последних матчах чемпионата России. В 23-м туре Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу в московском дерби над «Локомотивом» со счётом 2:1.

— Все игры для «Спартака» важны. Команда в трёх очках от третьего места. В чемпионате красно-белым очень важно оказаться в призёрах. Кубок России — другой турнир. У «Спартака» есть все возможности дойти до финала и выиграть трофей. «Локомотив» — подготовительный этап перед «Зенитом». В первом тайме с железнодорожниками у «Спартака» не получилось, но дальше команда Карседо смогла переломить ход встречи. С «Зенитом» будет сложная игра, настоящая битва.

— «Спартак» набрал свою лучшую форму в этом сезоне?

— Как только все говорят, что «Спартак» в порядке, команда начинает преподносить сюрпризы. В мачте с «Зенитом» важен результат. Главное, чтобы «Спартак» победил, а как он это сделает, уже не так важно, — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Следующий матч для «Спартака» пройдёт в рамках Фонбет Кубка России, где команда сыграет с «Зенитом» 8 апреля на «Газпром Арене».