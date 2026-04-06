Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ледяхов: «Спартаку» важно оказаться в призёрах, игра с «Зенитом» будет настоящей битвой

Ледяхов: «Спартаку» важно оказаться в призёрах, игра с «Зенитом» будет настоящей битвой
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов оценил игру красно-белых в последних матчах чемпионата России. В 23-м туре Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу в московском дерби над «Локомотивом» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

— Все игры для «Спартака» важны. Команда в трёх очках от третьего места. В чемпионате красно-белым очень важно оказаться в призёрах. Кубок России — другой турнир. У «Спартака» есть все возможности дойти до финала и выиграть трофей. «Локомотив» — подготовительный этап перед «Зенитом». В первом тайме с железнодорожниками у «Спартака» не получилось, но дальше команда Карседо смогла переломить ход встречи. С «Зенитом» будет сложная игра, настоящая битва.

— «Спартак» набрал свою лучшую форму в этом сезоне?
— Как только все говорят, что «Спартак» в порядке, команда начинает преподносить сюрпризы. В мачте с «Зенитом» важен результат. Главное, чтобы «Спартак» победил, а как он это сделает, уже не так важно, — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Следующий матч для «Спартака» пройдёт в рамках Фонбет Кубка России, где команда сыграет с «Зенитом» 8 апреля на «Газпром Арене».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android