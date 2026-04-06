«Рубин» победил «Сочи» в заключительном матче 23-го тура РПЛ

Завершился матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Никита Новиков из Петрозаводска. Победу со счётом 1:0 одержали казанцы.

Единственный мяч в игре был забит на 19-й минуте. Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков замкнул прострел с фланга.

«Рубин» поднялся на седьмое месте в турнирной таблице РПЛ, опередив «Динамо». В активе клуба из столицы Татарстана 33 очка в 23 встречах. «Сочи» с девятью очками располагается на последнем месте в 11 очках от зоны переходных матчей.