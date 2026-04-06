«Не испытываю особой эйфории». Тренер «Монако» Поконьоли — о победе над «Марселем»
Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли поделился впечатлениями от матча 28-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (2:1).
Франция — Лига 1 . 28-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Монако
Окончен
2 : 1
Марсель
1:0 Головин – 59' 2:0 Балогун – 74' 2:1 Гуири – 85'
«Мне нравится, когда мои футболисты побеждают, но я не испытываю особой эйфории. На наших лицах улыбки, однако мы помним, через какую серию нам пришлось пройти в прошлом.
Борьба за место в Лиге чемпионов? Каждый из претендентов находится в пределах трёх-четырёх очков друг от друга. Этот же вопрос можно задать и «Ренну», «Лиону», «Лиллю», «Марселю»… Мы все способны бороться. Впереди ещё много матчей, возможен любой сценарий. Мы смогли вернуться в эту гонку и намерены продолжить в том же духе», — приводит слова Поконьоли Get French Football News.
