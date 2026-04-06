Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Не испытываю особой эйфории». Тренер «Монако» Поконьоли — о победе над «Марселем»

«Не испытываю особой эйфории». Тренер «Монако» Поконьоли — о победе над «Марселем»
Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли поделился впечатлениями от матча 28-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (2:1).

Франция — Лига 1 . 28-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Головин – 59'     2:0 Балогун – 74'     2:1 Гуири – 85'    

«Мне нравится, когда мои футболисты побеждают, но я не испытываю особой эйфории. На наших лицах улыбки, однако мы помним, через какую серию нам пришлось пройти в прошлом.

Борьба за место в Лиге чемпионов? Каждый из претендентов находится в пределах трёх-четырёх очков друг от друга. Этот же вопрос можно задать и «Ренну», «Лиону», «Лиллю», «Марселю»… Мы все способны бороться. Впереди ещё много матчей, возможен любой сценарий. Мы смогли вернуться в эту гонку и намерены продолжить в том же духе», — приводит слова Поконьоли Get French Football News.

