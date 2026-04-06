Артета удивил новым упражнением на тренировке «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета продолжает внедрять необычные методы в тренировочный процесс команды. В СМИ распространились фотографии и видео с последней тренировки клуба в Лондоне, на которых игроки выполняют оригинальное упражнение.

Суть нового задания заключается в том, что футболисты должны держать в одной руке несколько ручек или карандашей, одновременно контролируя мяч ногой. Игроки разбились на группы и совместно удерживали канцелярские принадлежности, при этом контролируя мяч сначала ногами, а затем и головами.

Болельщики предполагают, что данное упражнение направлено на развитие способности сосредоточиваться на двух задачах одновременно – внимании и контроле мяча.

Артета известен своим креативным подходом к тренировкам. Ранее он привлекал профессиональных карманников для обучения игроков бдительности и даже приводил лабрадора, чтобы помочь снизить уровень стресса в команде.

В данный момент «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги с 71 очком после 31 тура.

