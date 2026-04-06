ЦСКА — лидер РПЛ по доходам от продажи воспитанников, «Спартак» и «Зенит» в топ-10 — CIES

Московский ЦСКА является лидером по доходам от продажи собственных воспитанников. Согласно данным Международного центра спортивных исследований (CIES), армейцы заработали на 16 проданных игроках € 51,6 млн, из которых € 30 млн — это деньги за трансфер полузащитника Александра Головина в «Монако» в 2018-м.

Второе место в рейтинге занимает «Краснодар», продавший 26 человек за € 45,3 млн. «Зенит» располагается на пятой строчке (€ 10 млн), «Спартак» — на седьмой (€ 6,9 млн).

Топ-10 клубов России по доходам от продаж воспитанников за последние 10 лет по версии CIES:

1. ЦСКА (16 игроков) — € 51,6 млн (самый дорогой трансфер — Александр Головин — € 30 млн).

2. «Краснодар» (26 игроков) — € 45,3 млн (Матвей Сафонов — € 20 млн).

3. «Локомотив» (15 игроков) — € 19,3 млн (Алексей Миранчук — € 20 млн).

4. «Динамо» (7 игроков) — € 16,5 млн (Арсен Захарян — € 13 млн).

5. «Зенит» (26 игроков) — € 10 млн (Данила Прохин — € 1,7 млн).

6. «Рубин» (4 игрока) — € 10 млн (Хвича Кварацхелия — € 6,96 млн).

7. «Спартак» (18 игроков) — € 6,9 млн (Александр Ломовицкий — € 1,5 млн).

8. «Чертаново» (15 игроков) — € 4,7 млн (Владислав Сарвели — € 0,8 млн).

9. «Арсенал» Тула (1 игрок) — € 3 млн (Даниил Хлусевич — € 3 млн).

10. «Уфа» (1 игрок) — € 1,5 млн (Игорь Дивеев — € 1,5 млн).