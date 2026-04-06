Агент Головина отреагировал на информацию об интересе «Аль-Иттихада» к игроку

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос об интересе к своему клиенту со стороны клуба «Аль-Иттихад» из чемпионата Саудовской Аравии.

— Правда ли, что Головиным интересуется «Аль-Иттихад»?

— Без комментариев, — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. Ранее издание Legalbet сообщило, что действующие чемпионы Саудовской Аравии следят за полузащитником сборной России. В текущем сезоне у Головина пять голов и шесть результативных передач в 31 матче.