Тренер «Торпедо» Кирильчик высказался о ничьей в матче с «Уфой»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Торпедо» Павел Кирильчик прокомментировал ничью в матче 27-го тура Pari Первой лиги с «Уфой» (1:1). Главный тренер чёрно-белых Олег Кононов пропустил эту игру из-за проблем со здоровьем.

«Мы настраивались на очень серьёзный матч, потому что знали: «Уфа» — команда домашняя и неуступчивая. Анализировали прошлые встречи — «Торпедо» здесь всегда приходится сложно. По игре так и получилось: по факту мы получили гол в свои ворота после единственного удара соперника в створ, хотя сами доминировали и создавали моменты.

Что касается второго тайма — получили численное большинство, но, к сожалению, не реализовали пенальти. Чем ближе было окончание матча, тем сильнее росло давление. Однако сейчас, после игры, я зашёл в раздевалку и сказал ребятам, что мне не в чем их упрекнуть. Они гнули свою линию, давили и в итоге забили. Саша Юшин отличился — я очень рад за него. Он самый бьющий игрок в команде, создаёт много моментов, но сегодня долго не «заходило», даже пенальти не забил.

Тем не менее он дожал. Имеем то, что имеем: учитывая, как складывался матч по счёту, это очко мы заработали. Двигаемся дальше», — приводит слова Кирильчика официальный сайт автозаводцев.