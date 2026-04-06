Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луческу могут установить систему механической поддержки кровообращения — GS

Луческу могут установить систему механической поддержки кровообращения — GS
Комментарии

Румынский специалист Мирча Луческу может получить систему механической поддержки кровообращения. Сообщение Бухарестской университетской больницы, которая сделала заявление о состоянии здоровья экс-тренера «Зенита» и «Шахтёра», опубликовала Gazeta Sporturilor.

Напомним, специалист был госпитализирован после ухудшения состояния на тренировке сборной Румынии. Тренеру был поставлен диагноз острый инфаркт миокарда, а в воскресенье, 5 апреля, его состояние ухудшилось, и Луческу ввели в искусственную кому.

«Сегодня состоялось совещание медицинских бригад, занимающихся лечением Мирчи Луческу (кардиология, реанимация, кардиохирургия, гематология), совместно с румынским кардиологом, работающим во Франции, по просьбе семьи. В совещании также приняла участие семья пациента.

На данный момент принято решение о продолжении начатого лечения с оценкой его эффективности. Завтра будет проведена повторная оценка состояния пациента и рассмотрена возможность инвазивного вмешательства, а именно установки системы механической поддержки кровообращения (ЭКМО)», — говорится в сообщении.

ЭКМО – это инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом при тяжёлой острой дыхательной недостаточности. Он используется в кардиологии при острой сердечной недостаточности и для поддержания жизнедеятельности во время операций на открытом сердце с аппаратом искусственного кровообращения.

Материалы по теме
Луческу перенёс острый инфаркт миокарда
Истории
Луческу перенёс острый инфаркт миокарда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android