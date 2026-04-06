Луческу могут установить систему механической поддержки кровообращения — GS

Румынский специалист Мирча Луческу может получить систему механической поддержки кровообращения. Сообщение Бухарестской университетской больницы, которая сделала заявление о состоянии здоровья экс-тренера «Зенита» и «Шахтёра», опубликовала Gazeta Sporturilor.

Напомним, специалист был госпитализирован после ухудшения состояния на тренировке сборной Румынии. Тренеру был поставлен диагноз острый инфаркт миокарда, а в воскресенье, 5 апреля, его состояние ухудшилось, и Луческу ввели в искусственную кому.

«Сегодня состоялось совещание медицинских бригад, занимающихся лечением Мирчи Луческу (кардиология, реанимация, кардиохирургия, гематология), совместно с румынским кардиологом, работающим во Франции, по просьбе семьи. В совещании также приняла участие семья пациента.

На данный момент принято решение о продолжении начатого лечения с оценкой его эффективности. Завтра будет проведена повторная оценка состояния пациента и рассмотрена возможность инвазивного вмешательства, а именно установки системы механической поддержки кровообращения (ЭКМО)», — говорится в сообщении.

ЭКМО – это инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом при тяжёлой острой дыхательной недостаточности. Он используется в кардиологии при острой сердечной недостаточности и для поддержания жизнедеятельности во время операций на открытом сердце с аппаратом искусственного кровообращения.