Ювентус — Дженоа, результат матча 6 апреля 2026, счёт 2:0, 31-й тур Серии А 2025/2026

«Ювентус» обыграл «Дженоа» в матче 31-го тура Серии А
Окончен матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором играли туринский «Ювентус» и «Дженоа». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «бьянконери». Встреча состоялась на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра матча выступил Давиде Масса (Империя).

Италия — Серия А . 31-й тур
06 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 Бремер – 4'     2:0 Маккенни – 17'    

Бремер откерыл счёт в этой игре на четвёртой минуте и вывел туринцев вперёд. Уэстон Маккенни на 17-й минуте удвоил преимущество команды. На 75-й минуте у гостей Аарон Мартин не реализовал пенальти.

После этой игры «Ювентус» с 57 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Дженоа» с 33 очками находится на 14-м месте.

