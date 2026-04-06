«Ювентус» обыграл «Дженоа» в матче 31-го тура Серии А

Окончен матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором играли туринский «Ювентус» и «Дженоа». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «бьянконери». Встреча состоялась на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра матча выступил Давиде Масса (Империя).

Бремер откерыл счёт в этой игре на четвёртой минуте и вывел туринцев вперёд. Уэстон Маккенни на 17-й минуте удвоил преимущество команды. На 75-й минуте у гостей Аарон Мартин не реализовал пенальти.

После этой игры «Ювентус» с 57 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Дженоа» с 33 очками находится на 14-м месте.