«Наполи» — «Милан»: стартовые составы команд на матч 31-го тура Серии А

Сегодня, 6 апреля, состоится матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют «Наполи» и «Милан». Встреча состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра матча выступит Даниэле Довери из Рима. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Наполи»: Милинкович-Савич, Буонджорно, Оливера, Спинаццола, Гутьеррес, Жесус, Лоботка, Де Брёйне, Мактоминей, Ангисса, Жиоване.

«Милан»: Меньян, де Винтер, Томори, Бартезаги, Павлович, Рабьо, Фофана, Модрич, Салемакерс, Нкунку, Фюллькруг.

На данный момент «Наполи» с 62 очками находится на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Милан» с 63 очками располагается на второй строчке.