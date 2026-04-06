«Реал» может продать Камавинга летом при поступлении хорошего предложения — L’Équipe

«Реал» рассматривает возможность продажи 23-летнего полузащитника Эдуарду Камавинга летом, если поступит выгодное предложение. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации издания, мадридский клуб разочарован неспособностью футболиста полностью реализовать свой потенциал. Француз больше не считается неприкасаемым для команды и сейчас находится ближе к уходу, нежели к продолжению карьеры в «Реале». Наиболее вероятным вариантом для дальнейшего развития его карьеры является английская Премьер-лига.

Камавинга присоединился к «Реалу» в августе 2021 года, подписав контракт до 2027 года, сумма трансфера составила € 40 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл 35 матчей во всех соревнованиях, забив два гола и сделав одну результативную передачу.