Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 6 апреля

В понедельник, 6 апреля, состоялся заключительный матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Результат матча РПЛ 6 апреля:

«Сочи» — «Рубин» — 0:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар». В активе действующих чемпионов страны 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 51 очко. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 44 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (19).