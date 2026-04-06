Ролан Гусев обратился к болельщикам «Динамо» перед матчем с «Краснодаром» в Кубке России

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев обратился к болельщикам клуба перед первой игрой финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Матч состоится в среду, 8 апреля, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало встречи — в 18:15 мск.

«Впереди у нас важнейший матч кубка с «Краснодаром». Один из самых важных в этом году. Команде сейчас очень важна поддержка каждого! Все ребята будут биться на поле ради нашей общей мечты», — говорится в сообщении Гусева, опубликованном в официальном телеграм-канале клуба.

Вторая встреча финала между командами запланирована на 5 мая.