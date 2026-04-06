В ЦСКА ответили, почему команда не осталась в Самаре между играми с «Крыльями» и «Акроном»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил, почему команда улетела в Москву между матчами с «Акроном» (2:1) в 23-м туре Мир Российской Премьер-Лиге и «Крыльями Советов» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Место проведения обеих встреч — стадион «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

«В субботу был ранний матч. Соответственно, ранним вечером команда была уже в Москве, где игроки могли провести спокойный вечер с семьями и переночевать дома. В воскресенье команда полноценно тренировалась и вечером — снова с семьёй дома. В понедельник — утренняя тренировка, и [около 17 часов] мы уже прилетели.

Если бы остались в Самаре на два дня, то у нас бы не было возможности тренироваться на натуральном поле, есть только искусственное. Обсуждались оба варианта, но короткий перелёт и нежелание тренироваться на искусственном поле стали определяющими факторами. Команда тоже попросила долететь спокойно за один час и пожить нормальной жизнью полтора дня», — приводит слова Брейдо телеграм-канал «Тюрин за ЦСКА».