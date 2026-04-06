Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты 23-го тура, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 23-го тура и турнирная таблица
Комментарии

В понедельник, 6 апреля, завершился 23-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех сыгранных матчей.

Результаты встреч 23-го тура РПЛ-2025/2026:

Суббота, 4 апреля:

«Акрон» — ЦСКА — 1:2;
«Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1;
«Динамо» Москва — «Оренбург» — 3:3;
«Ахмат» – «Краснодар» — 0:1.

Воскресенье, 5 апреля:

«Пари НН» — «Ростов» — 0:1;
«Динамо» Махачкала — «Балтика» — 2:2;
«Спартак» – «Локомотив» — 2:1.

Понедельник, 6 апреля:

«Сочи» – «Рубин» — 0:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар». В активе действующих чемпионов страны 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 51 очко. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 44 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (19).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Как это возможно?!» Промах весны в РПЛ случился в матче «Рубина»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android