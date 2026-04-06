Тренер «Спортинга» Боржеш: в 1/4 финала Лиги чемпионов фаворитов нет

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Руй Боржеш высказался о предстоящем первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».

«Мы хотим осуществить свою мечту и продолжить писать историю нашего великого клуба. Завтра энергия нашего стадиона и наших болельщиков будет очень важна для создания незабываемого вечера. Это может помочь нам сделать нечто выдающееся.

Встретятся две великолепные команды. На этой стадии Лиги чемпионов фаворитов нет», — приводит слова Боржеша официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 состоится 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.