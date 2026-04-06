«Это всегда особенная игра». Киммих — о матче «Баварии» с «Реалом» в Лиге чемпионов

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих высказался перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Игра состоится завтра, 7 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Это всегда особенная игра. Мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» являются двумя величайшими клубами в мире.

В целом мы хотим показать себя в каждой встрече. У «Реала» уникальный стиль игры, и они могут представлять угрозу в любой ситуации. Важно будет продемонстрировать на поле свои сильные стороны, и, конечно же, мы немного адаптируемся к их стилю игры.

Атмосфера и болельщики на «Сантьяго Бернабеу» действительно особенные. Мы много раз приезжали сюда с благими намерениями, но уезжали разочарованными, а на этот раз ответный матч состоится в Мюнхене, и это для нас преимущество», — приводит слова Киммиха Goal.