Видео: форвард «Сочи» не попал в пустые ворота из вратарской в матче РПЛ с «Рубином»

Нападающий «Сочи» Захар Фёдоров не забил в пустые ворота из пределов вратарской площади в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила «Рубину» (0:1). Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Никита Новиков из Петрозаводска.

На 64-й минуте при счёте 0:1 Фёдоров подкараулил отскок от штанги и, находясь внутри вратарской площади, пробил в перекладину. У голкипера «Рубина» Евгения Ставера не было возможности помешать нападающему, поскольку он находился вне створа ворот.

«Рубин» поднялся на седьмое месте в турнирной таблице РПЛ, опередив «Динамо». В активе клуба из столицы Татарстана 33 очка в 23 встречах. «Сочи» с девятью очками располагается на последнем месте в 11 очках от зоны переходных матчей.