Видео: форвард «Сочи» не попал в пустые ворота из вратарской в матче РПЛ с «Рубином»
Нападающий «Сочи» Захар Фёдоров не забил в пустые ворота из пределов вратарской площади в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила «Рубину» (0:1). Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Никита Новиков из Петрозаводска.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Сочи
Окончен
0 : 1
Рубин
0:1 Безруков – 19'    

На 64-й минуте при счёте 0:1 Фёдоров подкараулил отскок от штанги и, находясь внутри вратарской площади, пробил в перекладину. У голкипера «Рубина» Евгения Ставера не было возможности помешать нападающему, поскольку он находился вне створа ворот.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на странице «Матч Премьер» во «ВКонтакте».

«Рубин» поднялся на седьмое месте в турнирной таблице РПЛ, опередив «Динамо». В активе клуба из столицы Татарстана 33 очка в 23 встречах. «Сочи» с девятью очками располагается на последнем месте в 11 очках от зоны переходных матчей.

