Тренер «Баварии» Компани: исход матча с «Реалом» будет зависеть от мелочей

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
«Завтра всё будет иметь значение. Я здесь впервые в качестве тренера, но у нас большой опыт в подобных играх. Исход будет зависеть отчасти от тактики, однако прежде всего от мелочей – таких как индивидуальное мастерство игроков. Мы готовились к встрече с «Реалом» и видели, что они сделали в игре с «Манчестер Сити». Возможно, это самый сложный выездной матч, но мы хотим победить.

Поражение от «Интера» на аналогичной стадии турнира в прошлом сезоне? Нужно смотреть вперёд, именно поэтому мы здесь. Мы хотим победить одну из лучших команд мира. Мы также должны извлечь уроки из прошлого года, однако тогда в игре с «Интером» у нас отсутствовали девять игроков, поэтому всё было совсем по-другому. Сегодня мы находимся в очень хорошем положении, наши лучшие игроки здесь. Мы хотим сделать всё, чтобы победить», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.

Топ-события вторника: «Реал» — «Бавария», хоккей, баскетбол и российское дерби в шахматах
