Игнашевич оценил шансы Батракова и Кисляка на переход в Европу

Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и сборной России Сергей Игнашевич высказал мнение о перспективах полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и хавбека ЦСКА Матвея Кисляка заиграть в Европе.

— Как вы думаете, кто из пары Батраков/Кисляк ближе к уходу в Европу и почему?

— Бросается в глаза, что оба футболиста избегают силовых единоборств. При малейшем контакте игроки в РПЛ охотно падают, чтобы показать контакт судье. И у футболистов российских топ-клубов это часто срабатывает.

Кисляк и Батраков – талантливые игроки. Но медленный темп РПЛ, который тормозится многочисленными свистками, не способствует быстрой адаптации в ведущих европейских чемпионатах. Им точно понадобится минимум один сезон, чтобы подтянуться к уровню партнёров, — приводит слова Игнашевича Odds.ru.

20-летний Алексей Батраков в текущем сезоне сыграл 30 матчей за «Локомотив», забив 16 голов и сделав 11 результативных передач. Его трансферная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет € 25 млн.

Матвей Кисляк, которому также 20 лет, в этом сезоне отметился шестью голами и восемью передачами в 34 встречах за ЦСКА. Стоимость полузащитника оценивается в € 20 млн, по данным Transfermarkt.