Осинькин — о поражении от «Рубина»: 28‑ю игру подряд первый момент у наших ворот — гол

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о поражении своих подопечных от «Рубина» (0:1) в 23-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Никита Новиков из Петрозаводска.

«Примерно 28‑ю игру подряд, включая сборы и товарищеские матчи, первый опасный момент у наших ворот — и сразу гол. Понятно, что я шучу, но это всё тяжело даётся. Тяжелейший матч, наверное, с небольшим нашим преимуществом, так как и должно быть с командой такого уровня. Считаю, что провели хороший матч.

Всегда в футболе нужно быть внимательным, сконцентрированным и расслабленным, уметь принимать решения не под давлением, а очень быстро. Весь футбол создан из таких моментов. Момент, когда мы пропустили, — вообще цепь ситуаций. Разбивают нос Кириллу Заике, на его место встаёт Михаил Игнатов, и он не доигрывает. Это и понятно — не его позиция, он не очень знает, как играть в таких ситуациях», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».