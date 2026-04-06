Рио Фердинанд: Ламин Ямаль помог мне заново влюбиться в футбол

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд в соцсетях высоко отозвался о нападающем «Барселоны» Ламине Ямале, подчеркнув его игровые и личностные качества.

«Ямаль помог мне заново влюбиться в футбол. Марадона, Рикельме, Верон — вот почему я обожаю футбол: это люди, бросавшие вызов соперникам и творившие просто безумные вещи, они шли на риск! Ламин Ямаль входит в эту группу, он стремится показать шоу. Если речь пойдёт о лучших игроках мира на данный момент, Ямаль будет упомянут в этом разговоре.

А знаете, что ещё мне в нём нравится? Он больше, чем просто футболист. Своим голосом он старается привлечь внимание к проблеме оскорблений мусульман на стадионах. Это юноша, который высказывается. Речь идёт не об опытном мастере с 10-летним стажем игры на элитном уровне, а о 18-летнем парне, который набрался смелости и сказал: «Я не стану это терпеть, это расизм, люди должны это понимать», — сказано в сообщении Фердинанда.

