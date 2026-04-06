«Рубин» одолел «Сочи» в РПЛ, нанеся лишь один удар в створ ворот за матч

Казанский «Рубин» одержал победу над «Сочи» (1:0) в 23-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, нанеся лишь один удар в створ ворот соперника. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Никита Новиков из Петрозаводска.

06 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Безруков – 19'    

Всего на счету казанцев пять ударов за игру, четыре из которых прошли мимо. Футболисты «Сочи» не смогли отправить мяч в сетку 17 ударами, из которых пять пришлись в створ.

«Рубин» поднялся на седьмое месте в турнирной таблице РПЛ, опередив «Динамо». В активе клуба из столицы Татарстана 33 очка в 23 встречах. «Сочи» с девятью очками располагается на последнем месте в 11 очках от зоны переходных матчей.

«Как это возможно?!» Промах весны в РПЛ случился в матче «Рубина»
