Артига раскритиковал игру «Рубина» в матче с «Сочи»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказал недовольство игрой своих футболистов в матче 23‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Сегодня, 6 апреля, казанская команда одержала победу на выезде со счётом 1:0 благодаря голу полузащитника Руслана Безрукова, забитому на 19-й минуте встречи.

— Мы очень рады, что взяли важные три очка. С июля, с 1-го тура, мы не одерживали побед в гостях. Победа есть, нужно праздновать.

Безусловно, мне не понравилось, как мы играли, особенно наша игра во втором тайме. Но нужно уметь сводить матчи к победе, даже если дела по ходу игры складываются не самым лучшим образом.

— Ваши впечатления от игры Даку? Готов ли он снова стать ведущим игроком команды?

— Мы знаем всё о качествах Даку. Мы ему очень благодарны. Нужно понимать, что он провёл первый матч за последние месяцы. Не нужно здесь ждать моментального эффекта. Потихоньку он будет прибавлять, мы в этом убеждены. Все футболисты проходили сборы, по сути, у Даку только сейчас были такие сборы. Впереди у нас ещё семь туров. Мы поддерживаем нашего футболиста и верим, что он нам поможет в оставшихся встречах и за счёт него команда будет забивать, — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».