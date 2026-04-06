Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артига раскритиковал игру «Рубина» в матче с «Сочи»

Комментарии

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказал недовольство игрой своих футболистов в матче 23‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Сегодня, 6 апреля, казанская команда одержала победу на выезде со счётом 1:0 благодаря голу полузащитника Руслана Безрукова, забитому на 19-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Безруков – 19'    

— Мы очень рады, что взяли важные три очка. С июля, с 1-го тура, мы не одерживали побед в гостях. Победа есть, нужно праздновать.

Безусловно, мне не понравилось, как мы играли, особенно наша игра во втором тайме. Но нужно уметь сводить матчи к победе, даже если дела по ходу игры складываются не самым лучшим образом.

— Ваши впечатления от игры Даку? Готов ли он снова стать ведущим игроком команды?
— Мы знаем всё о качествах Даку. Мы ему очень благодарны. Нужно понимать, что он провёл первый матч за последние месяцы. Не нужно здесь ждать моментального эффекта. Потихоньку он будет прибавлять, мы в этом убеждены. Все футболисты проходили сборы, по сути, у Даку только сейчас были такие сборы. Впереди у нас ещё семь туров. Мы поддерживаем нашего футболиста и верим, что он нам поможет в оставшихся встречах и за счёт него команда будет забивать, — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android