Тренер «Уфы» Тетрадзе: по игре «Торпедо» было лучше, но результат должен быть другим

Тренер «Уфы» Тетрадзе: по игре «Торпедо» было лучше, но результат должен быть другим
Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе раскритиковал судейство в матче 27-го тура Pari Первой лиги с московским «Торпедо» (1:1). Главным арбитром встречи был Антон Анопа из Благовещенска.

Россия — Лига PARI . 27-й тур
06 апреля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Якуев – 42'     1:1 Юшин – 90+4'    
Удаления: Перченок – 54' / нет

«Гол, который забило «Торпедо», был из положения «вне игры». Я не знаю, вот это судейство… Два игрока находятся в положении «вне игры», и не увидеть этого… Вы меня извините. По игре «Торпедо» было лучше, но результат должен быть другим», — сказал Тетрадзе в эфире «Матч ТВ».

После 27 туров «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 27 очков. «Торпедо» с 34 очками в 27 играх располагается на 11-й строчке.

Возглавляет таблицу воронежский «Факел», команда заработала 59 очков после 27 матчей. На второй строчке располагается «Родина» (52). Тройку лидеров замыкает «Урал» (48).

Материалы по теме
Тренер «Торпедо» Кирильчик высказался о ничьей в матче с «Уфой»
Комментарии
