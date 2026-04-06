Тренер «Уфы» Тетрадзе: по игре «Торпедо» было лучше, но результат должен быть другим

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе раскритиковал судейство в матче 27-го тура Pari Первой лиги с московским «Торпедо» (1:1). Главным арбитром встречи был Антон Анопа из Благовещенска.

«Гол, который забило «Торпедо», был из положения «вне игры». Я не знаю, вот это судейство… Два игрока находятся в положении «вне игры», и не увидеть этого… Вы меня извините. По игре «Торпедо» было лучше, но результат должен быть другим», — сказал Тетрадзе в эфире «Матч ТВ».

После 27 туров «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 27 очков. «Торпедо» с 34 очками в 27 играх располагается на 11-й строчке.

Возглавляет таблицу воронежский «Факел», команда заработала 59 очков после 27 матчей. На второй строчке располагается «Родина» (52). Тройку лидеров замыкает «Урал» (48).