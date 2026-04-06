Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жирона — Вильярреал, результат матча 6 апреля 2026, счет 1:0, 30-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Жирона» обыграла «Вильярреал» в матче 30-го тура Ла Лиги благодаря автоголу Пау Наварро
Комментарии

Завершился матч 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между клубами «Жирона» и «Вильярреал». Игра прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра встречи выступил Адриан Кордеро Вега. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Испания — Примера . 30-й тур
06 апреля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Жирона
Окончен
1 : 0
Вильярреал
1:0 Наварро – 45+1'    

Вывел «Жирону» вперёд защитник «Вильярреала» Пау Наварро на 45+1-й минуте, забив в свои ворота.

После 30 встреч чемпионата Испании «Жирона» набрала 37 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Вильярреал» располагается на третьей строчке. У команды в активе 58 очков.

В следующем туре Ла Лиги «Жирона» в гостевом матче встретится с мадридским «Реалом» (10 апреля), а «Вильярреал» также на выезде сыграет с «Атлетиком» из Бильбао (12 апреля).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android