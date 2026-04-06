Лев Яшин включён в рейтинг лучших футболистов в истории, игравших за один клуб

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин включён в рейтинг лучших футболистов в истории, которые всю карьеру провели в одной команде. Данный список составлен BBC.

Легендарный советский голкипер занял в рейтинге девятое место. Первую строчку взял Франческо Тотти («Рома»), на втором месте оказался Паоло Мальдини («Милан»), а топ-3 замкнул Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»). Помимо этого, в списке упомянуты Тони Адамс («Арсенал»), Карлес Пуйоль («Барселона»), Джейми Каррагер («Ливерпуль»), Мэтт Ле Тиссье («Саутгемптон»), Джузеппе Бергоми («Интер») и Иньяки Уильямс («Атлетик» Бильбао).

Отдельно в данной статье также упоминаются вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и его коллега по амплуа Рожерио Сени, игравший за «Сан-Паулу».