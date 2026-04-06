Семшов назвал двух российских игроков, которые подходят под определение «Имба»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов назвал двух российских игроков, соответствующих определению «Имба». 48-летнего экс-футболиста попросили объяснить, понимает ли он значения из современного сленга.

— Имба? Имбирь знаю, имба… Пусть будет человек, который всё время в движении.

— В целом близко, это лучший

— В движении — это значит и будет лучший, потому что он всё время двигается вперёд в направлении.

— Кто из российских игроков Имба?

— Батраков старается быть таким. Если кто за рубежом — Головин, — сказал Семшов в видео, опубликованном пресс-службой Фонбет Кубка России в телеграм-канале.

Термин появился и обрёл популярность в среде поклонников компьютерных игр. Он происходит от английского Imbalanced (несбалансированный) и обозначает такие характеристики персонажа, которые своим превосходством над остальными нарушают баланс игры.