Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов назвал двух российских игроков, которые подходят под определение «Имба»

Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов назвал двух российских игроков, соответствующих определению «Имба». 48-летнего экс-футболиста попросили объяснить, понимает ли он значения из современного сленга.

— Имба? Имбирь знаю, имба… Пусть будет человек, который всё время в движении.

— В целом близко, это лучший
— В движении — это значит и будет лучший, потому что он всё время двигается вперёд в направлении.

— Кто из российских игроков Имба?
— Батраков старается быть таким. Если кто за рубежом — Головин, — сказал Семшов в видео, опубликованном пресс-службой Фонбет Кубка России в телеграм-канале.

Термин появился и обрёл популярность в среде поклонников компьютерных игр. Он происходит от английского Imbalanced (несбалансированный) и обозначает такие характеристики персонажа, которые своим превосходством над остальными нарушают баланс игры.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android