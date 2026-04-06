Результаты матчей 30-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 6 апреля, завершился 30-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Результаты встреч 30-го тура чемпионата Испании

Пятница, 3 апреля:

«Райо Вальекано» — «Эльче» — 1:0.

Суббота, 4 апреля:

«Реал Сосьедад» – «Леванте» — 2:0;

«Мальорка» – «Реал» Мадрид — 2:1;

«Бетис» – «Эспаньол» — 0:0;

«Атлетико» Мадрид – «Барселона» — 1:2.

Воскресенье, 5 апреля:

«Хетафе» – «Атлетик» Бильбао — 2:0;

«Валенсия» – «Сельта» — 2:3;

«Овьедо» – «Севилья» — 1:0;

«Алавес» – «Осасуна» — 2:2.

Понедельник, 6 апреля:

«Жирона» – «Вильярреал» — 1:0.

После 30 встреч испанского чемпионата «Барселона» набрала 76 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая мадридский «Реал» на семь очков. В топ-4 также входят «Вильярреал» (58 очков) и мадридский «Атлетико» (57).