«Форвард на вес золота». Дмитрий Пятибратов — о Константине Тюкавине

Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказал мнение о нападающем московского «Динамо» Константине Тюкавине. По его словам, для дальнейшего развития Тюкавин должен перейти в зарубежный клуб и выступать в более конкурентной среде.

В субботу, 4 апреля, Тюкавин оформил дубль в домашнем матче 23‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который завершился со счётом 3:3. 23‑летний форвард стал лучшим бомбардиром клуба в XXI веке, забив 57 голов и обойдя немецкого нападающего Кевина Кураньи, у которого 56 голов.

«Однозначно он уедет в хороший чемпионат. Парень молодой, технически феноменален, чувствует своё тело, координирован, умеет нестандартно работать в штрафной площади. Сейчас нам всем очень бы хотелось, чтобы он остался играть в российском чемпионате и долгое время нас радовал. Но он должен развиваться и делать это в более конкурентной среде.

Тюкавин такой форвард, который может заиграть в любом чемпионате. Он нестандартно действует, а такие форварды всегда на вес золота. Он сам для себя создаёт момент, а самое главное — имеет хорошую реализацию. Это человек, поцелованный богом. Тюкавин сам не может проанализировать свои действия, он делает их на автомате», — сказал Пятибратов в эфире программы «8-16» на «Матч Премьер».

Тюкавин является воспитанником «Динамо» и выступает за основной состав команды с 2020 года. В текущем сезоне он провёл 22 матча, забил девять голов и отдал шесть результативных передач.