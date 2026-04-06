«Форвард на вес золота». Дмитрий Пятибратов — о Константине Тюкавине
Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказал мнение о нападающем московского «Динамо» Константине Тюкавине. По его словам, для дальнейшего развития Тюкавин должен перейти в зарубежный клуб и выступать в более конкурентной среде.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 3
Оренбург
Оренбург
1:0 Муфи – 29'     2:0 Тюкавин – 40'     2:1 Муфи – 45+2'     2:2 Кейрос – 51'     3:2 Тюкавин – 61'     3:3 Кейрос – 66'    

В субботу, 4 апреля, Тюкавин оформил дубль в домашнем матче 23‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который завершился со счётом 3:3. 23‑летний форвард стал лучшим бомбардиром клуба в XXI веке, забив 57 голов и обойдя немецкого нападающего Кевина Кураньи, у которого 56 голов.

«Однозначно он уедет в хороший чемпионат. Парень молодой, технически феноменален, чувствует своё тело, координирован, умеет нестандартно работать в штрафной площади. Сейчас нам всем очень бы хотелось, чтобы он остался играть в российском чемпионате и долгое время нас радовал. Но он должен развиваться и делать это в более конкурентной среде.

Тюкавин такой форвард, который может заиграть в любом чемпионате. Он нестандартно действует, а такие форварды всегда на вес золота. Он сам для себя создаёт момент, а самое главное — имеет хорошую реализацию. Это человек, поцелованный богом. Тюкавин сам не может проанализировать свои действия, он делает их на автомате», — сказал Пятибратов в эфире программы «8-16» на «Матч Премьер».

Тюкавин является воспитанником «Динамо» и выступает за основной состав команды с 2020 года. В текущем сезоне он провёл 22 матча, забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

