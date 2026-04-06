Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Гурцкая — об интервью Кахигао: он пришёл сказать: «Я великий, в «Спартака» всё было говно»

Гурцкая — об интервью Кахигао: он пришёл сказать: «Я великий, в «Спартака» всё было говно»
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об интервью спортивного директора «Спартака» Фрэнсиса Кахигао журналисту Нобелю Арустамяну, в котором испанец рассказал о специфике своей работы, объяснил назначение на пост главного тренера своего соотечественника Хуана Карседо и увольнение серба Деяна Станковича.

«Интервью Кахигао? Знаешь, меня оно возмутило, даже не столько оно, интервью это, сколько то, что второй гость приходит к Нобелю и не отвечает на вопросы, которые ему задаёт интервьюер. То есть он пришёл высказать свою позицию, какой он ########, да? Но его должен хвалить кто-то другой.

Он пришёл говорить: «Я великий, в клубе было всё говно, я пришёл в «Спартак», который ни во что не верит, ничего не умеет. Я пришёл снести этого тренера». Но это же всё, понимаешь, по фактам же это враньё. Он приходит снести тренера, которого он через полгода продлевает», – сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

