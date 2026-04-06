Букайо Сака и Юрриен Тимбер пропустят матч ЛЧ со «Спортингом» из-за травм

Букайо Сака и Юрриен Тимбер пропустят матч ЛЧ со «Спортингом» из-за травм
Форвард «Арсенала» Букайо Сака и защитник Юрриен Тимбер не сыграют в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА с лиссабонским «Спортингом» из-за травм. Встреча пройдёт во вторник, 7 апреля, в Лиссабоне и начнётся в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
«Букайо Сака и Юрриен Тимбер не приехали с нами в Лиссабон, они пока не восстановились. Надеюсь, что они станут доступны к выходным, если всё пойдёт хорошо», — приводит слова главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты Mirror.

Сака пропустил выездной матч Кубка Англии с «Саутгемптоном» (1:2) из-за повреждения. В сезоне-2025/2026 он провёл за «канониров» 42 встречи, забил девять голов и сделал семь результативных передач.

