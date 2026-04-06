«Наполи» минимально обыграл «Милан» в матче 31-го тура Серии А

Окончен матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Наполи» и «Милан». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали неаполитанцы. Встреча состоялась на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра матча выступил Даниэле Довери из Рима.

На 79-й минуте Маттео Политано забил единственный гол в этой встрече.

После этой игры «Наполи» с 65 очками находится на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Милан» с 63 очками располагается на третьей строчке.

В следующем туре неаполитанцы 12 апреля на выезде встретятся с «Пармой», миланцы 11 апреля примут «Удинезе».