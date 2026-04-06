Результаты матчей 31-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Комментарии

В понедельник, 6 апреля, завершился 31-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты встреч 31-го тура Серии А:

Суббота, 4 апреля:

«Сассуоло» — «Кальяри» — 2:1;
«Верона» — «Фиорентина» — 0:1;
«Лацио» — «Парма» — 1:1.

Воскресенье, 5 апреля:

«Кремонезе» – «Болонья» — 1:2;
«Пиза» – «Торино» — 0:1;
«Интер» – «Рома» — 5:2.

Понедельник, 6 апреля:

«Удинезе» – «Комо» — 0:0;
«Лечче» – «Аталанта» — 0:3;
«Ювентус» – «Дженоа» — 2:0;
«Наполи» – «Милан» — 1:0.

Турнирную таблицу высшего дивизиона итальянского первенства возглавляет миланский «Интер», набравший 72 очка за 31 матч.

