Гурцкая — о спортивном директоре «Спартака»: человек выкинул на ветер € 40 млн

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о работе спортивного директора «Спартака» Фрэнсиса Кахигао.

«Пока что ещё ничего не произошло, чтобы он себя так хвалил. Вообще ничего пока не произошло. У него есть абсолютно неудачный трансфер Гарсии. Это, по-моему, его трансфер уже. Плюс он в открытую говорит: «Я избавился от Медины и Шамара, которые клубу в € 17,5 млн обошлись. Ещё дал им деньги за разрыв контракта».

Человек пока что выкинул на ветер € 40 млн, не стал чемпионом, не выиграл кубок и пришёл на полпути хвастаться. И ещё самое страшное, он себя добивает тем, что говорит: «Я пришёл в клуб, я видел, что надо этого тренера убрать». Стоп. Окей. И через полгода он его продлевает», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»