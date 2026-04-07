Ибраима Конате в ближайшее время продлит контракт с «Ливерпулем» — L'Equipe

Французский защитник Ибраима Конате близок к продлению контракта с «Ливерпулем». Об этом сообщает L'Equipe.

По данным источника, стороны близки к заключению нового трудового договора, им осталось согласовать последние детали. Срок действия нынешнего контракта игрока с мерсисайдцами рассчитан до ближайшего лета. Отмечается, что футболист хотел бы подойти к чемпионату мира без вопросов о своём будущем в клубном футболе.

На данный момент «Ливерпуль» с 49 очками находится на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В текущем сезоне защитник принял участие в 42 матчах за клуб, забив два мяча.