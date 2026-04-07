«Леща ему за такие слова». Гурцкая — о высказываниях Кахигао про Деяна Станковича

Футбольный агент Тимур Гурцкая заступился за бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Ранее спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао в интервью заявил, что после прихода в клуб понимал, что серба нужно уволить.

«Если он пришёл в клуб, чтобы меня уволить, а мне говорил «друг» и «брат» в лицо, ну, значит, он подонок просто. Как может быть спортивным директором [человек], который приходит в клуб и не отдаёт все силы, чтобы работать в тандеме с главным тренером, а после говорит: «Я хотел его уволить».

Я тебе отвечаю, просто Деяну не до этого. Деян парень взрывной, он бы его побил просто. Дал бы ему вот такого леща одного за такие слова. Я думаю, что масштаб Деяна Станковича несопоставим с масштабом Кахигао. И Деяну вообще плевать на существование этого человека. Просто если Деяну сейчас сесть и рассказать, это просто показывает, что он подлец», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»