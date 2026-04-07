Игнашевич: нашим футболистам будет сложно вернуться на международные турниры

Экс-капитан сборной России Сергей Игнашевич высказал мнение о сложностях, с которыми столкнутся российские команды при возвращении на международные турниры.

— Будет ли сборная России конкурентоспособна на уровне ведущих сборных Европы после своего возвращения? Или нас ожидает некий период притирки и турбулентности?

— В матчах сборной сильно бросается в глаза разная трактовка единоборств в РПЛ и международном футболе. Наши футболисты часто падают в борьбе, полагая, что это фол. Вспомните жёлтую карточку Глушенкова в матче с Мали, когда Максим был взбешён отсутствием свистка. Такова планка единоборств в РПЛ, которую наши арбитры держат уже не один сезон. В России низкий порог, и уже по этой причине нашим футболистам будет сложно привыкнуть к единоборствам на уровне турниров сборной и еврокубков, — приводит слова Игнашевича Odds.ru.

С весны 2022 года российские футболисты отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте сборная России провела два товарищеские встречи: одолела Никарагуа со счётом 4:1 и сыграла вничью с Мали (0:0).