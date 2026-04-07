«Такой же колхозник, как и его тренер». Гурцкая — о Кахигао и Карседо в «Спартаке»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал назначение испанца Хуана Карседо главным тренером «Спартака». Ранее спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао заявил, что перед назначением экс-тренера «Пафоса» клуб рассмотрел 23 кандидатов.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«Смотри, даже вчерашний поступок этот, пижонский, что именно после победного матча он вышел вдруг и говорит: «Люди, помогите нам, ну не убивайте нас, судьи, пожалуйста». Ну что это за… Это же чистое ########. Такой же колхозник, как и его тренер.

Материалы по теме
«Прошу, чтобы «Спартак» уважали». Кахигао обратился к судьям перед матчем с «Зенитом»

Я не знаю, где он родился, это гены. Он говорит: «23 тренера мы просмотрели и в итоге остановились только на том, кого я единственного знаю». Это что такое?

Материалы по теме
Кахигао раскрыл, сколько кандидатов рассматривал «Спартак» перед назначением Карседо

Это как понять? То есть из 23 тренеров, которые существуют в мире топов, он нашёл одного того единственного, который подходит под все характеристики. И это оказался вдруг его друг детства?» — задался вопросом Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Материалы по теме
«Спартак» перевернул дерби с «Локо»! Камбэк, удаление, тьма моментов — тут было всё
