Французская Лига 1 опубликовала пост, посвящённый Лионелю Месси

Французская Лига 1 опубликовала пост, посвящённый Лионелю Месси
Испанская версия официальной страницы французской Лиги 1 в социальной сети X опубликовала пост, посвящённый легендарному 38-летнему нападающему Лионелю Месси. В своём сообщении Лига 1 призывает всех беречь Землю, поскольку это единственное место, где можно стать свидетелем гениальности Месси на футбольном поле.

«Давайте защитим Землю — это единственная планета, где играет Лео Месси», — говорится в сообщении.

К публикации прикреплена фотография Земли, сделанная экипажем миссии «Артемида II» на борту космического корабля «Орион».

Месси выступал в Лиге 1 с 2021 по 2023 год, представляя «ПСЖ» после перехода из «Барселоны» в качестве свободного агента. Летом 2023 года он покинул парижский клуб и подписал контракт с «Интер Майами», где продолжает свою карьеру.

