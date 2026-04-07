Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высоко отозвался о Даниле Пруцеве из «Локомотива»

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1) высказался о хавбеке красно-белых Даниле Пруцеве, который на правах аренды выступает за красно-зелёных.

«Пруцев — невероятный футболист, мне очень нравится его игра. Думаю, что у него всё отлично в «Локомотиве». Надеюсь, что это к лучшему и он продолжит добиваться успехов», — сказал Барко в эфире «Матч Премьер».

В нынешнем клубном сезоне Пруцев отыграл 28 встреч, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.

После 23 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.