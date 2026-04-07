Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высоко отозвался о Даниле Пруцеве из «Локомотива»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высоко отозвался о Даниле Пруцеве из «Локомотива»
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1) высказался о хавбеке красно-белых Даниле Пруцеве, который на правах аренды выступает за красно-зелёных.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«Пруцев — невероятный футболист, мне очень нравится его игра. Думаю, что у него всё отлично в «Локомотиве». Надеюсь, что это к лучшему и он продолжит добиваться успехов», — сказал Барко в эфире «Матч Премьер».

В нынешнем клубном сезоне Пруцев отыграл 28 встреч, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.

После 23 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android