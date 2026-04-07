Лапочкин: два пенальти не были назначены в матче «Спартак» — «Локомотив»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказал мнение о судействе в матче 23‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» обыграл «Локомотив» со счётом 2:1. Лапочкин отметил, что судья Инал Танашев должен был назначить два пенальти в ворота «Спартака».

В первом эпизоде на 45‑й минуте защитник красно‑белых Кристофер Ву в борьбе за мяч попал рукой в лицо игроку «Локомотива» Лукасу Фассону. Во втором тайме произошёл аналогичный случай с участием Даниила Денисова и Александра Руденко.

«Мне сложно сказать, почему не назначили два пенальти в ворота «Спартака». Ранее были матчи «Пари НН» — «Крылья Советов» и «Балтика» — «Сочи», где за хлёсткие удары в лицо назначали 11‑метровые удары. Ву попадает кулаком в лицо Фассону, есть амплитуда и действие. Да, судья не видел [эпизод], но VAR нам для чего?

Во втором эпизоде посмотрите, как Денисов отводит руку назад, он просто отмахивается. Руденко не фолит, он идёт к мячу, а Денисов рукой бьёт соперника в лицо. Почему не вмешивается VAR? Нет объяснения. Тем более ранее в РПЛ назначались пенальти за более лёгкие контакты руки и лица», — сказал Лапочкин в эфире программы «8-16» на «Матч Премьер».