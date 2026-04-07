Дюгарри: «Ливерпуль» в ужасной форме. Вы вообще видели, как он играет?

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Пари Сен-Жермен» встретится с «Ливерпулем».

«По правде сказать, это будет очень простой матч [для «ПСЖ»]. «Ливерпуль» в ужасной форме: 14 побед, 10 поражений и семь ничьих с момента начала сезона английской Премьер-лиги. Разница в классе колоссальна, «ПСЖ» добудет путёвку в полуфинал уже после первой встречи.

Вы вообще видели, как играет «Ливерпуль»? У них нет энергии, им не хватает резкости. Да, у них есть технически одарённые футболисты, однако команда в целом играет слишком медленно», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

