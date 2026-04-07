Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это связано с личной жизнью». Лепсая — о непопадании Мостового в состав «Зенита»

Комментарии

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о непопадании форварда Андрея Мостового в состав «Зенита». На матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0) сине-бело-голубые вышли с шестью россиянами в составе, однако Мостовой остался в запасе.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 15:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Джон – 49'     2:0 Соболев – 55'     2:1 Бабкин – 75'    

— А я знаю [почему Мостовой не попадает в состав «Зенита»], но говорить не могу. Это не связано с футболом.

— Связано с его поведением?
— Это связано с личной жизнью. Всё, больше ничего не могу сказать.

— Встречается с кем-то не с тем, с кем должен?
— Не могу больше сказать. Что-то знаю, но не скажу.

— Вкинем чуть-чуть.
— Ну вот, я вкинул. Просто Мостовой — один из самых любимых моих футболистов, честно скажу. Поэтому я его не могу оценивать объективно. Мне он просто очень нравится, он и Тюкавин, — сказал Лепсая в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android