Константин Генич ответил, что его больше всего впечатлило в дерби «Спартак» — «Локомотив»

Константин Генич ответил, что его больше всего впечатлило в дерби «Спартак» — «Локомотив»
Российский комментатор Константин Генич высказался о победе «Спартака» над «Локомотивом» (2:1) во встрече 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«Впечатлило спасение Денисова на последних секундах. Потому что если бы не оно, было бы 2:2, и уже был бы другой контекст, вообще другой пассаж, другие мысли и эмоции. Мы бы сейчас чуть иначе к этому матчу подходили. А так, вроде как «Спартак» действительно перевернул игру и взял три очка.

Теперь такая толкучка и такая заруба там за третье место: 44, 43, 42, 41 [очко]. И ещё у них там очные матчи. А всё остальное — так, амплитудно. Чуть разочарован вторым таймом «Локомотива», — сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

