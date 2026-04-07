Константин Генич ответил, что его больше всего впечатлило в дерби «Спартак» — «Локомотив»
Поделиться
Российский комментатор Константин Генич высказался о победе «Спартака» над «Локомотивом» (2:1) во встрече 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23' 1:1 Барко – 66' 2:1 Солари – 83'
Удаления: нет / Морозов – 72'
«Впечатлило спасение Денисова на последних секундах. Потому что если бы не оно, было бы 2:2, и уже был бы другой контекст, вообще другой пассаж, другие мысли и эмоции. Мы бы сейчас чуть иначе к этому матчу подходили. А так, вроде как «Спартак» действительно перевернул игру и взял три очка.
Теперь такая толкучка и такая заруба там за третье место: 44, 43, 42, 41 [очко]. И ещё у них там очные матчи. А всё остальное — так, амплитудно. Чуть разочарован вторым таймом «Локомотива», — сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Комментарии
- 7 апреля 2026
-
01:00
-
00:53
-
00:50
-
00:50
-
00:38
-
00:32
-
00:29
-
00:17
-
00:10
-
00:05
- 6 апреля 2026
-
23:58
-
23:56
-
23:50
-
23:44
-
23:42
-
23:35
-
23:30
-
23:27
-
23:16
-
23:03
-
22:58
-
22:45
-
22:40
-
22:39
-
22:38
-
22:34
-
22:33
-
22:25
-
22:15
-
22:01
-
21:59
-
21:54
-
21:50
-
21:43
-
21:37