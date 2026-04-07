Константин Генич ответил, что его больше всего впечатлило в дерби «Спартак» — «Локомотив»

Российский комментатор Константин Генич высказался о победе «Спартака» над «Локомотивом» (2:1) во встрече 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Впечатлило спасение Денисова на последних секундах. Потому что если бы не оно, было бы 2:2, и уже был бы другой контекст, вообще другой пассаж, другие мысли и эмоции. Мы бы сейчас чуть иначе к этому матчу подходили. А так, вроде как «Спартак» действительно перевернул игру и взял три очка.

Теперь такая толкучка и такая заруба там за третье место: 44, 43, 42, 41 [очко]. И ещё у них там очные матчи. А всё остальное — так, амплитудно. Чуть разочарован вторым таймом «Локомотива», — сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».