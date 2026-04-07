Ловчев прокомментировал победу «Спартака» в дерби с «Локомотивом»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о победе красно-белых над «Локомотивом» (2:1) во встрече 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Я впервые за долгое время увидел тот «Спартак», который хотел видеть, но только во втором тайме. Я получил большое удовольствие, потому что они хотели выиграть, они рвали на футбольном поле, и у них это получалось», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

После 23 туров чемпионата России красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке. Железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице.